»Der kleine Nick erzählt vom Glück« kommt in die Kinos

Bücher und Autoren

Der Film von„Der kleine Nick erzählt vom Glück“ kommt am 1. Dezember in die Kinos. Zum Hintergrund:

Der französische Autor René Goscinny ist hierzulande wohl vor allem für seine Arbeit an den Comic-Reihen „Lucky Luke“ und „Asterix“ bekannt. Zeitgleich war Goscinny jedoch auch als Kinderbuchautor tätig: Zwischen 1959 und 1964 veröffentlichte er in Zusammenarbeit mit dem Illustrator Jean-Jacques Sempé rund 160 Geschichten über den „kleinen Nick“. Daraus entstanden mit der Zeit 5 Bücher, die bis 1976 für Diogenes ins Deutsche übersetzt wurden und auch heute noch bei dem Schweizer Verlagshaus erscheinen.

Im Jahr 2005 wurden im Nachlass des 1977 verstorbenen Goscinny zudem weitere, bislang noch nicht veröffentlichte Geschichten vom kleinen Nick entdeckt, die in in der Folge in den Bänden „Neues vom kleinen Nick“ und „Der kleine Nick ist wieder da“ erschienen sind.

Neben diesen „klassischen“ Büchern mit „prima Geschichten vom kleinen Nick und seinen Freunden“ liegen bei Diogenes noch weitere Zusammenstellungen wie „Das große Buch vom kleinen Nick“ oder auch der Comic-Band „Der kleine Nick. Wie alles begann“ vor.

Im nun anlaufende Zeichentrickfilm begegnet der kleine Junge aus dem Paris der 50er Jahre seinen Schöpfern, die ihm Geschichten über ihre eigene Freundschaft und ihre eigene Kindheit erzählen.



Ein weiterer Film mit Buchbezug im Kino:

»Die stillen Trabanten« (ab 1. Dezember)

Der Film „Die stillen Trabanten“ erzählt von leisen Begegnungen am Rande der Stadt: Der Bistrobesitzer Jens (Albrecht Schuch) verliebt sich bei der nächtlichen Zigarette im Treppenhaus in seine Nachbarin Aischa (Lilith Stangenberg), während Wachmann Erik (Charly Hübner) auf seinem Routinerundgang durch das Ausländerwohnheim Gefühle für die junge Marika (Irina Starshenbaum) entwickelt. Auch Reinigungskraft Christa (Martina Gedeck) sucht nach Ende ihrer Schicht Trost an der Seite von Friseurin Birgitt (Nastassja Kinski).

Als Vorlage für den Film diente Clemens Meyers „Die stillen Trabanten“. Der 2017 veröffentlichte Erzählband erscheint bei Fischer.