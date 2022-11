Keine Rettung: Tübinger Buchhandlung Gastl ist geschlossen

Buchhandel

Am 1. Adventssamstag war Schluss: Die Buchhandlung Gastl in Tübingen ist nun endgültig geschlossen. Nachdem Inhaberin Angelika Gocht den Laden aus Altersgründen schon 2021 aufgeben wollte, fanden sich zunächst Unterstützer in einer Genossenschaft zusammen. Der Fortbestand schien möglich, doch die Hoffnungen erfüllten sich am Ende nicht.

Das Amtsgericht habe mit Bescheid vom 1. November Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung festgestellt, deswegen das Insolvenzverfahren eröffnet und einen Insolvenzverwalter bestellt sowie Insolvenzgläubiger aufgefordert, ihre Forderungen beim Insolvenzverwalter anzumelden. Mit diesem Beschluss sei die Genossenschaft, bislang Inhaberin der Buchhandlung Gastl, aufgelöst. So teilte es die Buchhandlung mit.

Nach Gründung der Genossenschaft war die Buchhandlung noch einmal umgezogen in das Ladenlokal Neue Straße 15. Unter neuer Geschäftsführung sollte es weitergehen, doch die Umsätze machten den Betrieb unmöglich.

