Neumann-Verlage erweitern Geschäftsführung und Vertrieb

Personalia, Verlage

Die zur Kieler Neumann-Gruppe gehörenden Neumann Verlage haben sich zum Jahresbeginn verstärkt und Jörg Stockhorst in die Geschäftsführung berufen. Stefanie Folle übernimmt zudem die Vertriebsleitung der Neumann Verlage.

„Mit Jörg Stockhorst konnten wir einen erfahrenen Manager für die Position des CEO der Neumann Verlage in Grefrath gewinnen“, erklärt Axel Klug, Vorstand bei Dr. Neumann-Wolff. Stockhorst verfüge über zwanzig Jahre Führungserfahrung im Handel und war zuletzt fast ein Jahrzehnt lang in der Geschäftsführung tätig. „Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben bei den Neumann Verlagen, die mit ihrem individuellen und breit aufgestellten Kalenderprogramm Tradition mit modernem Design vereinen“, so Jörg Stockhorst in der Mitteilung des Verlags.

Stockhorst wechselt von außerhalb der Buchbranche zur Neumann-Gruppe. Über zwanzig Jahre war bei der größten deutschen Versandhandelsgruppe für Büro- und Werbeartikel, der Printus-Gruppe in verschiedenen Positionen tätig. Zudem verantwortete er fast ein Jahrzehnt lang als Geschäftsführer den Geschäftsbereich Werbeartikel, zu denen die Unternehmen Bettmer und Saalfrank Qualitätswerbeartikel gehören.

Stefanie Folle wechselte ebenfalls zur Neumann Gruppe. Zum 1. Februar übernahm sie die Vertriebsleitung der Neumann Verlage am Standort Grefrath.

Folle ist ausgebildete Buchhändlerin und studierte Philologin. Nach Stationen bei MairDumont und Bastei Lübbe war sie zuletzt in der Position der Geschäftsleitung Vertrieb und Marketing sowie als kaufmännische Leitung bei Hoffmann & Campe tätig.

„Mit Frau Folle haben wir eine bewährte Branchenkennerin für unsere Verlagsgruppe gewonnen“, sagt Axel Klug. Sie wird sukzessive die Vertriebsaufgaben von Kai Dombrowsky übernehmen sowie die Bereiche Kundenmanagement und Kommunikation zu den Handelsvertreter*innen von Karina Hantel. Dombrowsky konzentriert sich auf die Leitung des Programms und bringt sein langjähriges Vertriebs- und Markt-Know-How direkt in die Produktentwicklung ein. Hantel fokussiert sich auf die Bereiche Einkauf, IT und Logistik.