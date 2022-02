Buchempfehlungen von der »reingelesen«-Kundschaft

Jedes Jahr im November dreht sich in der mecklenburg-vorpommerischen Kleinstadt Parchim alles um Bücher und ums Lesen: Das Literaturfest „Parchim liest“ wird von der Stadt ausgetragen, es gibt Lesungen, Mitmachaktionen und Veranstaltungen in Schulen und anderen Einrichtungen.

Seit vielen Jahren beteiligt sich auch der Buchladen reingelesen an „Parchim liest“. Normalerweise gibt es dann eine Vielzahl an Veranstaltungen in der Buchhandlung, doch seit Ausbruch der Corona-Pandemie sei das nur noch schwer möglich, berichtet die angehende Buchhändlerin Tina Lohrenz. Daher hat sich das Buchhandlungsteam als Alternative eine Mitmachaktion ausgedacht: