Neue Mitarbeiterinnen bei den Aufbau Verlagen

Aus den Unternehmen

Die Aufbau Verlage haben in den letzten Monaten neue Mitarbeiterinnen gewonnen, die die Verlage aus verschiedenen Abteilungen heraus unterstützen.

Bereits seit Juni 2021 ist Claudia Friedrichs als Volontärin in der Presseabteilung tätig. Die gelernte Buchhändlerin arbeitete zuletzt in der Mayerschen Buchhandlung in Düsseldorf und lernt die Buchbranche nun aus anderer Perspektive kennen.

Zwei neue Kolleginnen verzeichnet die Herstellungsabteilung: Eva Heptner, die zuvor für die Verlage Ueberreuter und Suhrkamp arbeitete, stieß im Mai 2021 zu Aufbau, Laura Düsterhöft, zuletzt bei Walter de Gruyter, ist seit August 2021 Teil des Teams. Gemeinsam kümmern sie sich um die Herstellung der Hardcover- und Taschenbuchprogramme der Aufbau Verlage.

Ebenfalls seit August 2021 ist Freia Weidermann für den Verlag tätig, die nach Stationen bei Monopol und der FAZ als Verlagskoordinatorin nun die Schnittstelle zwischen Verlagsleitung, Verwaltung und Lektorat besetzt.