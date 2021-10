Peter Stamm schreibt über Gefühle

Bücher und Autoren

Peter Stamm zählt wohl zu den bekanntesten Autoren der Schweiz. Jetzt hat der Bestsellerautor sein neuestes Werk vorgelegt: „Das Archiv der Gefühle“ (S. Fischer) kann sich im September auf Platz 1 der Schweizer Belletristik-Bestsellerliste platzieren.

In „Das Archiv der Gefühle“ erzählt Stamm aus der Sicht eines Ich-Erzählers, der der Sängerin Fabienne, eigentlich Franziska, vor 40 Jahren seine Liebe gestand, woran die Freundschaft zerbrach. Der Erzähler lebt seitdem in seiner eigenen Fantasie-Welt und tut alles, um Unzufriedenheit von sich fernzuhalten. Doch dann taucht Franziska wieder in seinem Leben auf und seine geschützte Existenz droht zu zerfallen.

Peter Stamm, aufgewachsen in der Schweizer Kleinstadt Weinfelden, fing das Schreiben bereits früh an, seinen ersten Roman „Agnes“ veröffentlichte er jedoch erst 1998 im Alter von 35 Jahren. Seitdem folgte eine Vielzahl von Romanen, aber auch Theaterstücken. Stamms Bücher landen auch regelmäßig auf der deutschen SPIEGEL-Bestsellerliste.

Für sein Werk hat Stamm zahlreiche Preise gewonnen, so zum Beispiel 2018 den Schweizer Buchpreis für „Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt“. Stamm ist außerdem der erste und bisher einzige Schweizer, der für den International Booker Prize nominiert wurde.

