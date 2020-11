Nachhaltige Buchbranche: Neue Initiativen stärken Engagement

Handel, Markt, Verband, Verlage

Nahezu unbemerkt am Rande der digitalen Frankfurter Buchmesse hat die International Publishers Association gemeinsam mit den Vereinten Nationen (UN) und weiteren Partnern eine freiwillige und kostenlose Selbstverpflichtung zu Nachhaltigkeitszielen für die Buchbranche vorgestellt. Der „SDG Publishers Compact“ knüpft an die Sustainable Development Goals (SDGs) der UN an (s. Kasten unten). Er umfasst 10 Schritte von der Produktion bis zur Kommunikation, mit denen Akteure der Buchbranche zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele beitragen können (s. Kasten unten). Der Fortschritt der Initiative soll jährlich auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt werden. Alle Informationen und ein Formular zur Unterzeichnung finden sich unter www.buchreport.de/go/sdg

Aus dem Engagement war bereits auf der Kinderbuchmesse Bologna 2019 der SDG Book Club entstanden, der Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren durch eine kuratierte Leseliste ermutigen soll, sich mit den Nachhaltigkeitszielen auseinanderzusetzen.

Nachhaltigkeit vor allem mit Klimafokus

Eine speziell auf Klimaziele fokussierte Initiative hat sich zudem zuletzt in Kanada, USA und UK formiert. Die Dienstleister BookNet Canada, Book Industry Communication und Book Industry Study Group haben dort die International Green Book Supply Chain Alliance gegründet, die Best-Practice-Beispiele sammeln, Forschungsergebnisse vorstellen, Events organisieren, Informationen bereitstellen und einen Award ausloben will. Internationale Partner sind eingeladen, sich ebenfalls zu beteiligen. Besonders die Lieferkette beanspruche das Klima, begründen die Akteure ihr Engagement.

Auch hierzulande ist das Engagement der Buchbranche bislang vor allem auf einzelne Aktionen im Bereich Klimaschutz fokussiert.

Beispielhaft zu nennen sind:

Die Holtzbrinck- Buchverlage, die ihre CO2-Emissionen ausführlich dokumentieren, um diese dauerhaft zu senken; s. www.buchreport.de/go/ klimaneutral-20-06

Buchverlage, die ihre CO2-Emissionen ausführlich dokumentieren, um diese dauerhaft zu senken; s. www.buchreport.de/go/ klimaneutral-20-06 Der inhabergeführte Buchhandel, der punktuell mit Klimaaktionen auffällt; s. www.buchreport.de/go/klima

Der Bundesverband Druck und Medien (bvdm), der Verlagen aktuell eine kostenlose Testphase seines CO2-Rechners anbietet. Die gemessenen Emissionen können auf Wunsch durch Spenden an Klimaschutzprojekte kompensiert werden s. www.buchreport.de/go/co2.

SDGs der Vereinten Nationen 2015 hat die UN in der Agenda 2030 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung fest­gelegt, die Sustainable Development Goals (SDGs): Keine Armut

Kein Hunger

Gesundheit und Wohlergehen

Hochwertige Bildung

Geschlechtergerechtigkeit

Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen

Bezahlbare und saubere Energie

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Industrie, Innovation und Infrastruktur

Weniger Ungleichheiten

Nachhaltige Städte und Gemeinden

Verantwortungsvoller Konsum und Produktion

Maßnahmen zum Klimaschutz

Leben unter Wasser

Leben an Land

Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

Partnerschaften zur Erreichung der Ziele Quelle: un.org