Zwei Beispiele für regionale Nachfolgelösungen im Buchhandel

Handel

Dass Sortimentsbuchhandlungen bei der Suche nach einer geeigneten Nachfolge durchaus in unabhängigen Händen bleiben, zeigen zwei aktuelle Beispiele aus Baden-Württemberg: Carolin Wolf, Inhaberin der gleichnamigen Buchhandlungen in Bruchsal und Weingarten, übernimmt zum 1. März 2021 die Buchhandlung Buchladen am Roten Tor in Oberderdingen (ca. 10.000 Einwohner). Inhaber Franz Domokos geht im Frühjahr in den Ruhestand, seine beiden langjährigen Mitarbeiterinnen bleiben beschäftigt.

Für Wolf ist dies bereits die zweite Übernahme, nachdem sie im Januar dieses Jahres die ehemalige Buchhandlung Bücherwurm in Weingarten (Baden) übernommen hat. „Ich arbeite leidenschaftlich gern als Buchhändlerin und bin meiner Heimatregion sehr verbunden. Daher freue ich mich, dass ich aktiv dazu beitragen kann, dass diese inhabergeführten Buchhandlungen im ländlichen Raum erhalten bleiben“, so Wolf.

Eine ähnlich gestrickte Nachfolgelösung hat sich auch für die Buchhandlung Brand in Gundelfingen gefunden: Zum 1. Januar übernimmt Katrin Schmidt von der Kirchzartener Bücherstube die Buchhandlung von Hildegard Brand, die Ende 2020 in den Ruhestand geht.

Ebenso wie Kirchzarten (ca. 7000 Einwohner) liegt das 11.000-Einwohner-Städtchen Gundelfingen im Einzugsgebiet der Universitätsstadt Freiburg. Der 100-qm-Laden Brand ist dort die einzige Buchhandlung. Schmidt plant eine moderate Sortimentsumstellung, den Ausbau des Kinder- und Jugendbuchangebots sowie einige Renovierungsarbeiten. Die verbleibenden zwei Mitarbeiterinnen werden übernommen.