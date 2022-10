Mit fantastischen Reihen Leserbindung aufbauen

Panini hat vor einem Jahr ein eigenes Phantastik-Programm etabliert. Unter den Schriftstellern sind neben Newcomern auch bekannte Namen. Der Verlag sieht noch viel Potenzial für Science-Fiction und Fantasy.

Während Fantasy-Literatur seit einigen Jahren boomt, hat die Science-Fiction auf dem deutschen Buchmarkt schon bessere Zeiten erlebt. Verlage haben Buchreihen kleiner gefahren oder sogar eingestellt, darunter auch die als Innovationsmotor für das Genre so wichtigen Anthologien mit internationalen Kurzgeschichten, wie Experte Hardy Kettlitz im Interview berichtet.

Aber es gibt durchaus auch positive Signale, dazu zählt vor allem die Neugründung von Panini Phantastik. Der Panini-Verlag, eigentlich eher für Comics und Sammel­alben bekannt, hat im Juli vergangenen Jahres ein neues Buchprogramm mit Fantasy und Science-Fiction gestartet. Völlig unvermittelt kommt dieses Engagement allerdings nicht, denn im Buchbereich ist Panini bereits seit Beginn der 2000er-Jahre mit vereinzelten Titeln zu zugstarken Computerspielen sowie den Romanen aus dem „Star Wars“-Universum hervorgetreten. Zudem seien Fantasy und Science-Fiction im Comic-Programm schon seit Langem feste Größen, sagt Sprecher Steffen Volkmer: „Die Genres sind Panini also nicht fremd.“ Um das Programm zu erweitern, habe man bewusst international bereits bekannte Autoren ausgewählt, die aber noch keine deutsche Verlagsheimat hatten: „Neben der Frage, welche Lizenzen verfügbar sind, schauen wir uns die Inhalte an und ver­suchen die Bekanntheit der Autorinnen und Autoren einzuschätzen, bzw. zu hinterfragen, warum sie in Deutschland bislang noch unter dem Radar liefen und wie man das ändern kann.“

Die Wahl der Panini-Scouts fiel auf ein halbes Dutzend Autoren: Shannon A. Chakraborty, Ada Palmer, Theodora Goss, K. J. Parker alias Tom Holt, Kameron Hurley, Adrian Tchaikovsky und Chuck Wendig.