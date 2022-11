Brunswiker + Reuter: Digitales und nahbares Nordlicht im Fachbuchhandel

Brunswiker + Reuter liefert seit 50 Jahren Fachbücher aus dem Norden. John Harms hat die Geschäftsführung übernommen und modernisiert weiter.

Mit (Fach-)Buchhandel hatte John Harms in seinem früheren Leben nichts zu tun. Nach seinem Master in E-Commerce war er zuletzt als Berater für Big Data Analytics tätig. Vor einem Jahr stieg er in die Firma Brunswiker + Reuter seines Vaters Jochen Dieter Harms ein und ist seit August Gesellschafter und Geschäftsführer der Fachbuchhandlung mit Hauptsitz in Kiel. Eine fließende Übergabe erleichterte den Einstieg.