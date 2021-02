Madlen Reimer ist neue Programmleiterin bei btb

Personalia

Der btb Verlag hat eine neue Programmleiterin: Madlen Reimer (34) ist seit Anfang des Jahres Chefin für das Buchprogramm bei btb. Die Stelle wurde neu geschaffen, sie übernimmt die Position zusätzlich zu ihrer Funktion als Lektorin des Luchterhand Literaturverlags.

Nach Stationen als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bamberg und einem Volontariat beim Verlag Kiepenheuer & Witsch in Köln stieß sie 2015 als Lektorin zum btb Verlag. Die studierte Germanistin und Politikwissenschaftlerin ist seit 2019 zusätzlich auch als Lektorin für Luchterhand tätig. In ihrer neuen Funktion berichtet sie wie bisher an Regina Kammerer, Verlagsleiterin von btb & Luchterhand.

„Ich freue mich sehr, dass Madlen Reimer mit ihrem großartigen Gespür für aktuelle Themen und starke Autor*innen-Stimmen das erfolgreiche btb-Team in Zukunft programmatisch unterstützen wird“, so Regina Kammerer, „besonders wichtig ist dies in so herausfordernden Zeiten, wie wir sie gerade erleben – und besonders schön ist es natürlich, dass es mit dem 25. Jubiläum des btb-Verlags zusammenfällt, das wir im Sommer voller Freude und Stolz feiern werden.“