Lesestoff fürs Wahljahr

Bücher und Autoren, Handel, Verlage

In diesem Jahr werden die politischen Weichen für die kommenden Jahre gestellt: Nach Landtagswahlen in diversen Bundesländern werden im Herbst die Machtverhältnisse im Bundestag neu bestimmt. Im Buchhandel lassen sich im Umfeld der Wahlen politische Themen auf Aktionstischen inszenieren. Viele Verlage schicken im Wahljahr passende Neuerscheinungen ins Rennen. Sie beschäftigen sich nicht nur mit der großen Politik in Berlin und der Frage, was nach der Ära von Bundeskanzlerin Angela Merkel kommen könnte.

Die am 26. September anstehende Bundestagswahl wird von einer Reihe an neuen Politiker-Biografien begleitet, u.a. zum Spitzenduo der Grünen: Susanne Gaschke legt mit „Robert Habeck“ (Heyne) eine politische Biografie vor und bei Riva erscheint mit „Annalena Baerbock“ von Anita Partanen ein Buch über seine umstrittene Kollegin und Kanzlerkandidatin.