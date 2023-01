Diagnose Krebs im Fokus

Bücher und Autoren, Handel, Verlage

Krebs ist in unserer Gesellschaft ein schwerwiegendes Problem und nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Sterbeursache in Deutschland. Rund eine halbe Mio Menschen erkrankt jedes Jahr neu an Krebs. Damit bleibt kaum jemand von der Krankheit unberührt: Die meisten haben Betroffene im Familien- und Freundeskreis.

Zum Weltkrebstag am 4. Februar macht die Deutsche Krebshilfe wieder mit Broschüren und Ratgebern auf die Erkrankung aufmerksam und wirbt für eine breitflächige Beteiligung. In diesem Jahr stehen unter dem Motto „Versorgungslücken schließen“ Mängel und Ungleichheiten bei der Versorgung von Krebspatienten im Fokus.

Zum Thema Krebs liefern auch die Verlage wieder einige Neuerscheinungen und Neuauflagen und beleuchten darin unterschiedliche Aspekte der Krankheit, ihrer Behandlung und einer möglichen Prophylaxe.