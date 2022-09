Passende Buchtitel zum »Welttourismustag«

Bücher und Autoren, Handel, Verlage

Am 27. September ist „Welttourismustag“: Er soll weltweit die Bedeutung des Tourismus für die internationale Gemeinschaft sowie seine Einflüsse auf soziale, kulturelle, politische und wirtschaftliche Werte aufzeigen. In letzter Zeit sind auch die Auswirkungen des Reisens auf die Umwelt immer stärker in den Fokus gerückt. Ein Thema, das viele Verlage in ihren Büchern aufgegriffen haben.

Auf der Fläche kann der Buchhandel mit diesen Titeln auch außerhalb der gerade abgelaufenen Ferienzeiten attraktive Aktionstische gestalten. Angereichert mit eher klassischer Reiseliteratur, mit der sich die Vorfreude auf den nächsten, umweltbewussteren Urlaub anheizen lässt.