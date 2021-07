MairDumont: Reiseführer-Service für die Touristikbranche

Verlage

Der Reise-Marktführer MairDumont kooperiert mit dem Softwareunternehmen Inzumi, um seine „Marco Polo”-Inhalte über die klassischen Verlagsprodukte hinaus zu vermarkten. Ziel sind individualisierte und personalisierte Reiseführer für die Touristikbranche.

Ab Ende Juli soll der neue Reiseführer-Service Touristikunternehmen, also Reiseveranstaltern, Reisebüros, Hotels und Travel-Carrier, angeboten werden. Das Versprechen: Unter der Marke „Marco Polo” können automatisiert multimediale Reiseführer für die individuelle Reiseplanung der Kundinnen und Kunden erstellt werden.

Als Basis dient eine Content-Datenbank mit den strukturiert abgelegten Inhalten aus den „Marco Polo”-Reiseführern und anderen Verlagsprodukten. Daraus lassen sich dann z.B. auf einen Reiseverlauf angepasste Reiseführer konfigurieren und in verschiedene Medien (Buch, PDF oder Mobile App) ausspielen. Ziel ist es laut MairDumont, bis Mitte 2022 mit ca. 150 Reisedestinationen in dieser Kooperation am Markt präsent zu sein.

„Die aktuelle und zukünftige Herausforderung in der Reisebranche ist es, hochwertigen Kundenservice risikofrei, kosteneffizient und ohne aufwendige Arbeiten anbieten zu können. Und das automatisiert und mit der Möglichkeit von Just-in-time Produktionen. Unser Reiseführer-Service unterstützt die Unternehmen exakt an diesen Problemstellen und verbindet sie mit ihren Kund*innen über den Buchungsvorgang hinaus“, wirbt Inzumi-Geschäftsführer Alexander Zochowski.

Ausgangsbasis ist ein Reiseführer-Shop, der mit ausgewählten Titeln ausgestattet wird und öffentlich oder passwortgeschützt zur Verfügung steht. Alle Reiseführer können z.B. mit einem Logo, einer persönlichen Widmung oder eigenen Werbeseiten individualisiert werden. Auch die Kombination mehrerer Reiseziele, etwa für eine Rundreise, ist möglich.

Andreas Tilch, Sales Director Business Solutions bei MairDumont, rechnet damit, dass sich die Digitalisierung bei den Touristikkunden dynamisch fortsetzt und auch die Nachfrage der Endkunden nach digitalen und individuellen Reiseführer-Formaten zunimmt. „Für uns ist diese Partnerschaft ein wichtiger Meilenstein in unserer strategischen Ausrichtung und wird uns helfen neue Zielgruppen zu erreichen.“

