Wachsendes Interesse an Bildbänden mit Nutzwert

In allen Ratgebersparten tritt seit einigen Jahren der reine Nutzwert zugunsten anderer Lektüremotivationen zurück. Wichtig sind vielen Käufern ein inspirierender Grundcharakter des Buches, eine besondere und wertige Gestaltung, ein persönlicher Bezug oder eine narrative Ebene. Das gilt auch für Reiseliteratur. Obwohl klassische Reiseführer die wichtigste Warengruppe im Segment bleiben und nach dem Absatzeinbruch in den Pandemiejahren jetzt wieder gefragter sind (s. Artikel zur Marktentwicklung LINK), orientieren sich die Reiseverlage zunehmend auch in andere Richtungen. Viele Programme werden zugunsten inspirierender Einzeltitel ausgebaut, die eine Brücke zwischen Bildband und Reiseinformation schlagen und oft einen eigenen Charakter haben.