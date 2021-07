Buchhandel, Handel, Veranstaltung

Privat, in Buchhandlungen, Bibliotheken, Literaturhäusern, Kirchengemeinden oder Verlagen – und zunehmend auch online: Die Mitglieder von Lesekreisen sind oft treue Vielleser. Das macht Lesekreise zu einem wichtigen Umsatzbringer und Kundenbindungsinstrument.

Als Buchhandlung können Sie, aber Sie müssen nicht gleich selbst einen Lesekreis gründen, sondern können von bestehenden Strukturen profitieren. In einem Live-Webinar erfahren Sie von Expertin Kerstin Hämke, wie Sie die hochinteressante Zielgruppe am besten ansprechen und was bei der Gründung eines eigenen Clubs zu beachten ist – mit zahlreichen Beispielen und Tipps.

Inhalt:

Was sind Lesekreise? Warum sind sie für Buchhandlungen interessant? Welche Formen gibt es?

Wie und wo organisieren sich Lesekreise? Wer diskutiert in Lesekreisen? Was lesen Lesekreise und wie wählen sie die gemeinschaftliche Lektüre aus?

So finden Sie Lesekreise in Ihrer Region und gehen lokale Kooperationen an / So sprechen Sie Lesekreise an

So gründen Sie einen eigenen Lesekreis (vor Ort oder Online)

So halten Sie Ihre Gruppe „lebendig“ und machen auf sich aufmerksam

Best-Practice-Beispiele: Von anderen Buchhandlungen lernen

Referentin:

Kerstin Hämke hilft als Lesekreis-Expertin Verlagen und Buchhandlungen dabei, Lesekreise zu verstehen, zu finden und richtig anzusprechen. Sie betreibt mit mein-literaturkreis.de die größte unabhängige Ratgeber- und Empfehlungsplattform für Lesekreise im deutschsprachigen Raum. 2018 erschien ihr Lesekreis-Ratgeber „Ein gutes Buch kommt selten allein“ bei Kiepenheuer & Witsch. Zuvor war sie rund 20 Jahre als Führungskraft im Marketing internationaler Unternehmen tätig.

Termin:

Do, 5. August 2021 um 09:00 Uhr

Dauer:

60 Minuten

Zur Anmeldung des Webinars „Mit Lesekreis-Marketing zu mehr Sichtbarkeit und Umsatz im Buchhandel” geht es hier.