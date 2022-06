Kräftiger Impuls für die Innenstädte gesucht

Die Debatte über einen Bedeutungsverlust der Innenstädte wird seit vielen Jahren geführt. Ideen für eine Belebung gibt es, sie werden aber bisher oft nicht nachhaltig umgesetzt.

Beim Blick vor die Tür war dem Recklinghäuser Buchhändler Patrick Musial in den vergangenen Monaten mulmig zumute: Die Kunden blieben aus, seine Buchhandlung rutschte in die Insolvenz, nach temporärer Schließung soll jetzt ab Juni der Neustart gelingen (s. buchreport.express 21/2022). Anfang Mai berichtete die Berliner Buchhändlerin Christiane Schulz-Rother in der Sitzung der Börsenvereins-Fachausschüsse über eine „allgemeine Konsumflaute“.