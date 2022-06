Mit Tempo in die Regale

Bücher und Autoren

Titel rund um „Motor & Motorsport“ liegen vor allem beim männlichen Lesepublikum gut im Rennen. In der Themenbestsellerliste treffen unverwüstliche Klassiker auf Lernhilfen für den Führerschein.

Vor allem Special-Interest-Verlage halten sie sicher in der Spur: Während Führerschein-Paukhilfen aktuell auf der Pole-Position liegen, liefern Nachschlagewerke wie der „Motorrad-Katalog“ von Motorbuch oder der „Old­timer-Katalog“ von Heel Beispiele für Longseller, denen eine eingefleischte Fangemeinde die Treue hält.

In der Themenbestsellerliste werden auch Auto- und Zweirad-Fans mit besonderen Interessen fündig. „Simson. Ein Ratgeber“ (MZA, Platz 3) wendet sich an Fahrer, die ihren Krad-Klassiker aus der ehemaligen DDR nicht bei jedem Ruckler in die Werkstatt bringen wollen, sondern lieber selbst schrauben. Wer erhöhten Puls bei den Begriffen „Buckeltaunus“ oder „Badewanne“ bekommt, dürfte mit dem Titel „Ford Taunus Story“ (Motorbuch, Platz 11) richtig liegen. Alexander F. Storz lässt darin die Geschichte der Ford-Typen der „Taunus“-Epoche Revue passieren.

Mit „Walter Röhrl“ (Delius Klasing, Platz 5) hat es auch ein biografischer Titel einer Rennsport-Legende unter die Themenbestseller geschafft. Der zweifache Rallye-Weltmeister und viermalige Sieger der Rallye Monte Carlo ist mittlerweile 75 Jahre alt und immer noch als Markenbotschafter von Porsche aktiv. Dabei ist er nicht immer mit dem Autohersteller einer Meinung. Während Porsche stark in die Elektrifizierung seiner Fahrzeugflotte investiert, bleibt Röhrl bei seiner Meinung: Das E-Auto hält er auch nach Testfahrten in PS-starken E-Mobilen weiterhin für einen Irrweg.