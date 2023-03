Julia Schülli übernimmt Lizenzleitung bei Thienemann-Esslinger

Personalia, Verlage

Nach 34 Jahren Lizenztätigkeit für den Thienemann-Esslinger Verlag geht Doris Keller-Riehm in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin ist bekannt: Julia Schülli übernimmt ab April die Aufgabe.

Schülli wechselt vom Bildungsverlag Cornelsen ins Kinder- und Jugendbuchfach. Sie bringt langjährige Erfahrung im Rechte- und Lizenzverkauf mit. Die studierte Romanistin war nach verschiedenen Volontariaten und Praktika ab 2003 zunächst Rights Manager bei Oxford University Press, dann Leiterin der Lizenzabteilung der Verlagsgruppe Ueberreuter in Wien. 2012 wechselte sie zum Frankfurter Campus Verlag und 2014 zur Holtzbrinck Gruppe, für die sie die Projektleitung im Bereich Backlistdigitalisierung und Rechteverhandlung übernahm. Zuletzt leitete sie vier Jahre lang beim Berliner Cornelsen Verlag ein Team von Vertragsmanagern im Medienmanagement.

Keller-Riehms Karriere bei Thienemann startete im Jahr 1989, als sie vom damaligen Verleger Hansjörg Weitbrecht ins Lizenzgeschäft für das Kinderbuch- und Jugendbuch, aber auch den belletristischen Weitbrecht Verlag und Edition Erdmann, eingeführt wurde. Thienemann hatte erst wenige Jahre zuvor eine eigene Lizenzabteilung gegründet und damit Pionierarbeit geleistet, denn die wenigsten deutschen Verlage hatten damals eine eigene Abteilung für das Lizenzgeschäft. 1994 wurde der studierten Germanistin und Romanistin dann die Leitung der Lizenzabteilung übertragen.

Unter ihrer Führung trieb der Verlag seinen nationalen wie internationalen Rechteverkauf voran. Thienemann-Esslinger gilt als einer der lizenzstärksten Kinder- und Jugendbuchverlage. Das zeige sich auch an den 23 Verfilmungen, für die Doris Keller-Riehm während ihrer Amtszeit Verträge geschlossen habe, wie der Verlag mitteilt. Zuletzt kümmerte sie sich vornehmlich um die Inlandsrechte, Verwertung von Merchandiserechten und den französisch- wie spanischsprachigen Markt.

Verlegerin Bärbel Dorweiler: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Julia Schülli eine überaus erfahrene und kompetente Kollegin als Nachfolgerin gewinnen konnten. Im Zuge des Personalwechsels an der Lizenzspitze werden wir die bisherige Stabsstelle Rechte und Verträge in die Lizenzabteilung integrieren und damit den Rechteeinkauf und -verkauf in einer Abteilung bündeln.“