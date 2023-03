Dritter Thalia-Standort in Lübeck ist jetzt geöffnet

Buchhandel

Im vergangenen Herbst hatte Buchhandels-Marktführer Thalia angekündigt, in Lübeck einen dritten Standort zu eröffnen. Nach zwei Flächen in Einkaufszentren am Stadtrand hat jetzt die erste Filiale im Stadtzentrum eröffnet.

Nach 2 Monaten Umbau hat Thalia am Donnerstag die Türen an der „Breite Straße 81“ geöffnet. Auf rund 500 Quadratmetern (barrierefreier) Verkaufsfläche bietet Thalia im Ladenlokal ab sofort ein umfangreiches Sortiment, Services und Beratung rund ums Buch. Darüber hinaus lädt das zehnköpfige Team um Leiterin Eva Bahlmann künftig mit einem Veranstaltungsprogramm von der Autorenlesung bis zur Kinderaktion in die Buchhandlung ein.

Vorgeschichte:

Eindrücke des neuen Standorts in Lübeck: