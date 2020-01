Julia Bönisch kommt zur Stiftung Warentest

Von der „ Süddeutschen Zeitung“ zur Stiftung Warentest: Julia Bönisch (39) tritt zum 1. März die neu geschaffene Stelle Bereichsleiterin Digitale Transformation und Publikationen bei der Verbraucherorganisation an. Sie wird Mitglied der Geschäftsleitung und berichtet direkt an den Vorstand Hubertus Primus.

Die Online-Journalistin war seit 2007 bei Sueddeutsche.de in verschiendenen Positionen tätig, Anfang 2017 stieg sie zur Digital-Chefredakteurin auf. Ende Oktober 2019 verließ Bönisch die „SZ“ im gegenseitigen Einvernehmen nach Konflikten in der Chefredaktion.

„Wir freuen uns sehr, mit Julia Bönisch eine der profiliertesten Online-Journalistinnen Deutschlands für unser Haus gewonnen zu haben,“ sagt Primus. „Mit ihren exklusiven und verbrauchernahen Inhalten hat die Stiftung Warentest beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Paid-Content-Strategie“, so Bönisch.“

Bei der Stiftung Warentest soll Bönisch den digitalen Transformationsprozess des Verlagsgeschäfts leiten. Geplant ist, das Profil von Test.de (Jahresumsatz rund 6 Mio. Euro) als Test- und Ratgeberportal für Verbraucher zu stärken und neue digitale Angebote zu entwickeln. Neben den Chefredakteuren von Test.de sowie der Zeitschriften „Test“ und „Finanztest“ berichtet auch der Cheflektor für das Buchprogramm an Bönisch. Zudem arbeitet sie in der Geschäftsleitung an der konzeptionellen und strategischen Ausrichtung des Unternehmens mit.