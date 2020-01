»Bohemian Rhapsody« ist Toptitel im Sortiment

Bücher und Autoren

Der Medienwandel im Videomarkt, der sich immer mehr in Richtung digitales Geschäft verlagert, macht sich auch bei den DVD-Verkäufen bemerkbar. Vor allem der Vertriebsweg stationärer Buchhandel hatte 2018 überproportional verloren mit –30% auf 25 Mio Euro Gesamtumsatz. Wie das Jahr 2019 abschneidet, wird die Endabrechnung nach Abschluss des Weihnachtsgeschäfts zeigen.

Zahlreiche Geschenkartikel sind auf den DVD-Jahresbestsellerlisten, wobei es zwei Filme mit Buchbezug bei den Spielfilmen unter die Top 3 geschafft haben: Auf Platz 2 landete „Phantastische Tierwesen. Grindelwalds Verbrechen“, der zweite von insgesamt fünf geplanten Filmen in der Phantastische-Tierwesen-Filmreihe von J.K. Rowling. Die Dreh­bücher veröffentlicht Carlsen. Die Verfilmung von Hape Kerkelings „Der Junge muss an die frische Luft“, mit 2,9 Mio Besuchern einer der erfolgreichsten Filme des ersten Kinohalbjahres 2019, belegt Platz 2. Angeführt wird das Spielfilm-Ranking von dem Biopic „Bohemian Rhapsody“, das die Lebensgeschichte des Queen-Sängers Freddy Mercury erzählt. Hier gibt es zwar keine direkte Buchvorlage, aber diverse Biografien bei Verlagen.

Höher ist der Anteil an Literaturverfilmungen in der Kategorie TV & Hobby, wo Krimiadaptionen („Sauerkrautkoma“, Platz 1) und Fantasy-Stoffe („Game of Thrones“ auf 2, 8, 10 und „Outlander“ auf 3,11,16) dominieren.