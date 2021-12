Jodi Picoults Reise auf die Galapagosinseln

Bücher und Autoren

Die Bestsellerautorin Jodi Picoult legt einen weiteren Erfolgsroman vor: „Wish You Were Here“ (Ballantine) landet in dieser Woche direkt auf Platz 2 der US-amerikanischen Belletristik-Bestsellerliste.

Es ist der inzwischen 26. Unterhaltungsroman der 55-Jährigen. Ihren ersten Roman „Songs of the Humpback Whale“ veröffentlichte sie bereits 1992, doch ihren internationalen Durchbruch feierte sie erst einige Jahre später mit den Romanen „My Sister’s Keeper“, 2004 bei Atria erschienen (dt.: „Beim Leben meiner Schwester“, Piper), und „Nineteen Minutes“, 2007 ebenfalls bei Atria erschienen (dt.: „Neunzehn Minuten“, Piper). 5 Bücher Picoults sind inzwischen verfilmt worden. Und auch die Rechte für ihren neuesten Roman sollen bereits an Netflix verkauft worden sein.

In „Wish You Were Here“ erzählt Picoult die Geschichte der 29-Jährigen Diana O’Toole. Diana ist erfolgreiche Kunsthändlerin in New York City, ihr Freund Finn ist angehender Chirurg. Gemeinsam leben sie ein scheinbar perfektes Leben. Kurz bevor sie ihre Traumreise auf die Galapagosinseln antreten wollen, erreicht ein gefährliches Virus die Stadt. Finn muss in New York bleiben, Diana tritt die Reise allein an. Kurz nach ihrer Ankunft machen alle Grenzen dicht und sie bleibt im weit entfernten Paradies zurück. Sie freundet sich mit einer einheimischen Familie an und überdenkt ihre eigenen Lebensentscheidungen.

C. Bertelsmann hat eine Übersetzung von „Wish You Were Here“ für das Herbstprogramm 2022 angekündigt.