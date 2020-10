Jeder Fünfte funkt SOS

Auch den deutschen Buchhandel treibt angesichts steigender Corona-Zahlen die Sorge wegen des bevorstehenden Weihnachtsgeschäfts um, doch hierzulande ist die Lage (noch) entspannt im Vergleich zu den USA. Dort schlägt Allison K. Hill, CEO der American Booksellers Association (ABA), lautstark Alarm. Denn: Mindestens jeder fünften der rund 2500 Mitgliedsbuchhandlungen des Verbands droht absehbar das Aus.

„Die Situation ist ernst, sehr ernst sogar“, sagt die 51-Jährige, die im März aus dem stationären Buchhandel an die Spitze der ABA gewechselt ist. Dass zu denen, die SOS funken, mit Vroman’s in Pasadena, Kalifornien, ausgerechnet die Buchhandlung gehört, die sie in 16 Jahren zu einem ...