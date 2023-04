Hugendubel-Film wird erneut ausgezeichnet

Buchhandel, Marketing

Seit zwei Jahren setzt Buch-Filialist Hugendubel verstärkt auf das Bewegtbild, um für das Produkt Buch zu werben. Zum Weihnachtsfest 2021 hatte das Unternehmen einen festlichen Imagefilm vorgestellt, im Frühjahr 2022 erschien ein weiteres Video: „Die Welt der Bücher“ heißt es und zeigt die Wirkung, die Bücher auslösen können. Das Fachmagazin „Werben und Verkaufen“ honorierte damals die „zarte Optik des Vintage-Charmes“.

Im August vergangenen Jahres wurde der Film mit dem Berlin Commercial Award bedacht, jetzt zeichnete die Deutsche Werbefilmakademie das Video für die „Beste Kamera“ mit dem Deutschen Werbefilmpreis 2023 aus.

In „Die Welt der Bücher“ erinnert Hugendubel an die Schönheit des Lesens und die Kraft der Geschichten. Er ist auf den Hugendubel Kanälen bei YouTube, Instagram und Facebook sowie im Handel zu sehen. Für die Kamera zeichnete Daniel Obradovic verantwortlich. In dem Film begleitet die Schauspielerin und Berlinale-Gewinnerin Bibiana Beglau den Zuschauer eine Minute lang bei der Reise zu verträumten Orten und durch atmosphärische Momente. Der Film wurde in Lissabon analog, im warmen und zarten Stil des Vintage Look, auf Kodak 16mm Celluloid gedreht.

Die Entwicklung und der Scan erfolgten im Londoner Studio Cinelab, bei dem u.a. der jüngste James Bond Film bearbeitet wurde. Die Kreation und Umsetzungerfolgte gemeinsam mit Goodhouse Films. Hugendubel kooperierte nach derWeihnachtskampagne „Das Lesen ist ein Geschenk“ (2021) bereits das zweite Mal mit der Berliner Produktionsfirma. Regie führte Joffrey Jans.

Das Video:

Mehr zum Thema: