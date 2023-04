Hannah Grace führt das Ranking der meistverkauften fremdsprachigen Bücher an

Fremdsprachige Bestseller im deutschsprachigen Buchhandel im März 2023

Autor Titel Verlag

1 Hannah Grace Icebreaker Simon & Schuster UK

2 Toshikazu Kawaguchi Before the Coffee Gets Cold Picador

3 Ana Huang Twisted Love Little, Brown

4 Colleen Hoover It Ends With Us Simon & Schuster UK

5 Holly Jackson A Good Girl’s Guide to Murder Farshore

6 Taylor Jenkins Reid The Seven Husbands of Evelyn Hugo Simon & Schuster UK

7 Matt Haig The Midnight Library Canongate Books

8 Bonnie Garmus Lessons in Chemistry Transworld Publishers

9 James Clear Atomic Habits Avery

10 Ana Huang Twisted Games Little, Brown

11 Mark Manson The Subtle Art of Not Giving a F*ck HarperCollins US

12 Colleen Hoover It Starts with Us Simon & Schuster UK

13 Tillie Cole A Thousand Boy Kisses Penguin Books

14 Colleen Hoover Ugly Love Simon & Schuster UK

15 Lauren Asher The Fine Print Little, Brown

16 Ana Huang Twisted Hate PIATKUS

17 Laura Nowlin If He Had Been with Me Sourcebooks Fire

18 Lucy Score Things We Never Got Over Little, Brown

19 Taylor Jenkins Reid Daisy Jones and The Six Random House UK