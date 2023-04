Ingrid Stratmann von Umbreit empfiehlt Celeste Ng

Bücher und Autoren

Zum 1. April hat das Barsortiment Umbreit seine Geschäftsleitung neu geordnet. Neben Susanne Bez, Solvey Munk, Jürgen Niessen und Norbert Udroiu wurde die langjährige Einkaufsleiterin Ingrid Stratmann in die Geschäftsleitung berufen. Sie hat zuletzt das Buch der US-amerikanischen Schriftstellerin Celeste Ng, „Unsre verschwundenen Herzen“ (dtv) gelesen. Der Buchtipp der Woche:

„Bereits das Buch ‚Kleine Feuer überall‘ von Celeste Ng, das auch als Miniserie verfilmt wurde, hat mich begeistert und so habe ich mich sehr auf das neue Buch von der Autorin gefreut. Die Geschichte des 12-jährigen Bird ist zwar fiktiv und dennoch ist die Tatsache, dass Kinder aus ihren Familien gerissen werden, in unserer Welt nicht selten traurige Realität. Die Gefahr, in einem Überwachungsregime aufzufallen und in einen polizeilichen Konflikt zu geraten, droht Bird als Sohn einer im Untergrund arbeitenden Mutter. Als Mittel zum Widerstand gegen Diskriminierung nutzt Birds Mutter die Kraft der Poesie und es ist letztlich das unzertrennliche Band einer Mutter-Kind-Liebe, das mutig macht, ungewohnte Wege zu gehen, um zu verstehen. Ein spannendes und gleichzeitig berührendes Buch von Celeste Ng, das zu einem Widerstand mit friedlichen Mitteln ermutigt.“

Celeste Ng Unsre verschwundenen Herzen, 400 S., 25 €, dtv, ISBN 978-3-423-29035-7