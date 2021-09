Heftige Umsatz-Einbußen im Einkaufscenter

Handel

Der Einzelhandel in Einkaufszentren hat 2020 stark unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie gelitten. Das zeigt der „Shopping Center Performance Report“ (SCPR), erstellt vom Wiesbadener Beratungsunternehmen Ecostra in Kooperation mit der „Immobilienzeitung“ und der „Textilwirtschaft“. Dafür wurden Mieter, überwiegend Filialisten, in 400 deutschen Einkaufszentren befragt:

Knapp die Hälfte (47%) der Befragten gab an, dass sie 2020 nur noch 51 bis 75% der Umsätze von 2019 erwirtschaftet haben.

23% berichteten sogar von 50% und mehr Umsatzrückgang.

Die allgemeine Geschäftsentwicklung wurde in Einkaufszentren schlechter bewertet als in innerstädtischen Geschäftsstraßen.

Im Rahmen des Reports können die Mieter ihre Zufriedenheit mit dem wirtschaftlichen Abschneiden ihrer Einkaufcenter-Läden benoten. Die Spitzenplätze sichern sich überwiegend norddeutsche Zentren:

Platz 1 geht mit der Note 1,3 an das Hanse Center in Bentwisch (nahe Rostock). Vorjahressieger Citti-Park (Kiel) landet auf Platz 2 (Note 1,5).

Zentral in Großstädten gelegene Einkaufszentren wie das Skyline Plaza in Frankfurt (4,1), die Thier-Galerie in Dortmund (3,7) und die Mall of Berlin (3,7) werden von den Einzelhändlern eher schlecht bewertet.

In den meisten Einkaufszentren ist auch der Buchhandel vertreten, oft durch überregionale Filialisten, aber auch durch Regionalfilialisten und lokale Buchhändler. Das zeigt auch die Liste der Top-10-Zentren. Im topbewerteten Hanse Center gibt es aber keinen Buchverkauf (s. Tabelle).