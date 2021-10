Beschaffungskrise: Papiermarkt-Benchmarksystem soll helfen

Produktion & Prozesse, Verlage

„Konsolidierungen und Fusionen bei Papierlieferanten haben eine zunehmende Verhandlungsdominanz der Anbieter zur Folge“ schreibt der Bundesverband Druck und Medien (bvdm). Gleichzeitig sorgten explodierende Weltmarktpreise für Zellstoff, Altpapier und weitere wichtige Rohstoffe sowie eine selten dagewesene Papierknappheit für große Probleme in Druck- und Medienunternehmen. Umso wichtiger sei es, beim Papiereinkauf stets messbar im „grünen Bereich“ zu sein und preisliche Schieflagen und Benachteiligungen rechtzeitig erkennen und vermeiden zu können.

Für seine Verbandsmitglieder bietet der Verband daher nun eine Sonderedition des Papiermarkt-Benchmarksystems „PreisMonitor-Papier“ mit Preisvorteil an. Möglich sei das durch eine Kooperation mit dem Einkaufsdienstleister Paperconnect geworden.

Die Neuentwicklung des Tools zur Einkaufssteuerung ist seit Kurzem erhältlich und decke alles Wesentliche für einen optimalen Papiereinkauf in Bogenoffsetbetrieben ab. Das Tool biete für alle wichtigen Papiersorten ein marktaktuelles und anonymisiertes Bestpreis-Benchmarking unter vergleichbaren Betrieben und erzeuge so eine Markt- und Preistransparenz am Papiermarkt. Per Mausklick sollen die eigenen Kostensenkungspotenziale im Papiereinkauf punktgenau identifiziert werden können.

Weitere Informationen bieten die Landesverbände Druck und Medien und Paperconnect unter info@paperconnect.de

Weiterführende Informationen, was die Beschaffungskrise für die Buchbranche bedeutet und wie Verlage gegensteuern können, erhalten Sie auch im kostenlosen Webinar „ Beschaffung als strategische Managementanforderung“ am 4. November. Anmeldung hier:

