Dave Grohl erzählt von seinem Rockstar-Leben

Scream, Nirvana, Queens of the Stone Age, Them Crookes Vultures, Foo Fighters – Dave Grohl mischt(e) als Schlagzeuger und Sänger gleich bei mehreren einflussreichen Rockbands mit. Der US-amerikanische Rockmusiker beweist jetzt, dass er auch in nichtmusikalischen Bereichen reüssieren kann: Seine Autobiografie „The Storyteller“ (Dey Street) landet in dieser Woche direkt nach Erscheinen auf Platz 1 der US-amerikanischen Sachbuch-Bestsellerliste. In Großbritannien hat es Grohl ebenfalls auf den Spitzenplatz geschafft.

Auch die deutschen Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden: Unter dem Titel „Der Storyteller“ erscheint am 1. November eine Übersetzung ins Deutsche bei Ullstein.

Laut eigener Aussage habe Grohl schon länger darüber nachgedacht, seine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Mehrfach seien ihm für sein Projekt Ghostwriter angeboten worden, doch das lehne er kategorisch ab. Grohl sieht sich, wie auch schon der Titel verrät, als Geschichtenerzähler. „Ob in Liedern, Filmen oder auf Instagram, ich habe immer das Bedürfnis, Momente aus meinem Leben zu teilen“, heißt es auf dem Buchumschlag.

In „The Storyteller“ gibt der Foo- Fighters-Sänger jetzt exklusive Einblicke und erzählt sowohl von privaten Erlebnissen als auch von seiner vielseitigen musikalischen Karriere. In diesem Jahr erschien außerdem die Dokumentation „What Drives Us“ auf Amazon Prime. Auch dort zeigt Grohl das Leben eines Rockstars, zusammen mit seinen ebenfalls berühmten Freunden Ringo Starr und Brian Johnson.