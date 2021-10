Junge Detektive punkten im Ranking

Bücher und Autoren

Sprung an die Spitze der meistverkaufen Graphic Novels: Kosmos landet mit einem eigenständigen Titel zu der Jugendkrimireihe „Die drei ???“ auf dem Gipfelplatz.

Mit dem Titel „Die drei ??? – Der goldene Salamander“ des Duos Christopher Tauber (Autor, Illustrator) und Calle Claus (Autor) landet Kosmos einen Volltreffer. Der neue Fall führt die jungen Ermittler Justus, Peter und Bob in die Welt des Wrestlings. Eine Wrestling-Show macht Station in Rocky Beach und „Die drei ???“ lassen sich das Spektakel nicht entgehen. Kurz vor dem großen Kampf gerät „Der goldene Salamander“, der Star der Truppe, unter Verdacht: Er soll eine Bank überfallen haben. Die Nachwuchsdetektive treten an, um seine Unschuld zu beweisen.

Die Graphic Novel ist kein Ableger der bekannten Buchreihe, sondern eine eigenständige Geschichte. Für das Frühjahr 2022 kündigt Kosmos drei Graphic Novels an, die auf den erfolgreichen Buchvorlagen basieren.

Im Buchprogramm sind „Die drei ???“ ein starkes Pfund im Portfolio: Die Reihe erscheint seit 1968 bei Kosmos, seitdem wurden nach Verlagsangaben insgesamt 25 Mio Exemplare verkauft.

Zweithöchster Neueinsteiger im Ranking der bestverkauften Graphic Novels ist der Titel „Vogelschiss“ von Frauke Bahle (Autorin) und Julian Waldvogel (Illustrator) auf Platz 12, erschienen im Verlag Guano Project. In der „Graphic Novel gegen Rechts“ wird die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter erzählt, die eigentlich genug damit zu tun hat, ihren Alltag zu bewältigen. Doch dann erschießt in ihrer unmittelbaren Nähe ein Attentäter aus rassistischen Motiven neun Menschen. Fassungslos verfolgt sie, wie Rechtsextreme dem Attentäter huldigen, wie Politiker vom rechten Rand des Parteienspektrums den Anschlag relativieren. Gemeinsam mit ihrem Nachbarn sagt sie der Partei Alternative für Deutschland (AfD) den Kampf an. Was in der rechten Szene nicht unbemerkt bleibt …

