Gillian McAllisters Suche in der Vergangenheit

Bücher und Autoren

In ihrer britischen Heimat ist Gillian McAllister längst für ihre cleveren Krimis bekannt, jetzt schafft sie es auch auf die US-amerikanische Belletristik-Bestsellerliste: „Wrong Place Wrong Time“ (Morrow) landet in dieser Woche auf Platz 3. Gepusht wurden die Verkäufe in den USA vor allem durch die Hollywood-Schauspielerin Reese Witherspoon. „Wrong Place Wrong Time“ ist die aktuelle Lektüre ihres monatlichen Buchclubs, der bereits seit Langem dafür bekannt ist, Bücher teilweise innerhalb weniger Tage zu Bestsellern zu machen.

In dem Buch wählt Gillian McAllister einen etwas anderen Ansatz zur Mordaufklärung: Nachdem Jen eines Abends ihren jugendlichen Sohn dabei beobachtet, wie er einen fremden Jungen scheinbar grundlos auf offener Straße ermordet, wacht sie jeden Morgen einen Tag früher in der Vergangenheit auf. Ihre Reise führt sie immer weiter in die Vergangenheit, bis sie den Grund für den Mord findet – und diesen idealerweise auch verhindert. Dabei erfährt sie nicht nur schockierende Fakten über ihren Sohn, sondern auch über ihren Mann und sich selbst.

Gillian McAllister ist nicht nur Autorin, sondern auch Anwältin. Ihre Krimis schreibt sie bevorzugt am Abend oder auf dem Arbeitsweg, wie sie mal in einem Interview erzählte. 2017 erschien ihr erster Roman „Everything But The Truth“. Der Titel wurde in Großbritannien direkt zum Bestseller.

Bisher ist noch keiner der 7 Krimis von Gillian McAllister ins Deutsche übersetzt worden – allerdings hat Piper angekündigt, das Buch im Frühjahr 2023 auch in deutscher Übersetzung vorzulegen. Der Arbeitstitel laute „Going Back“, wie der Verlag mitteilt.