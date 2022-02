Gericht nimmt ResearchGate in die Pflicht

Verlage

Wann ist eine Plattform lediglich ein passiver Infrastrukturanbieter und ab wann dann doch verantwortlich, wenn seine Nutzer darüber urheberrechtlich geschützte Inhalte verbreiten? Das ist eine viel diskutierte Grundsatzfrage der Internetwirtschaft, die auch die Verlagsbranche beschäftigt.

So befinden sich der internationale Wissenschaftsverlag Elsevier und die American Chemical Society (ACS) seit Jahren im Clinch mit dem Forschernetzwerk ResearchGate, weil auf dessen Plattform Forschungsartikel aus den Fachzeitschriften der Verlage veröffentlicht werden. Die von internationalen Wissenschaftsverlagen gebildete „Coalition for Responsible Sharing“, der auch Elsevier und ACS angehören, schätzt, dass über das soziale Netzwerk für Forschende 4 Mio urheberrechtsverletzende Inhalte verfügbar sind. Zuletzt waren im Herbst 2021 bei ResearchGate auf einen Schlag 200.000 Takedown-Notices, also Löschaufforderungen von Artikeln, von Elsevier und der ACS eingegangen.

Vorm Landgericht München hat das Verlagsduo jetzt einen Teilerfolg in einem seit 2017 geführten Rechtsstreit errungen:

Das Gericht hat in einem noch nicht rechtskräftigen Urteil ResearchGate verboten, verlagsgebundene Artikel über die Plattform zugänglich zu machen.

Schadenersatzforderungen wurden dagegen zurückgewiesen, weil dafür höhere Anforderungen an den Nachweis der Rechtsinhaberschaft bestehen.

ResearchGate war der Ansicht, nicht für die Veröffentlichung der Artikel verantwortlich gemacht werden zu können, weil diese von den Nutzern hochgeladen worden seien. Das Gericht sah das anders.