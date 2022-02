Literaturpreis Seraph wird am 19. März verliehen

Bücher und Autoren, Literaturpreise

Ortswechsel: Die Phantastische Akademie wird den Literaturpreis Seraph 2022 am Samstag, den 19. März um 19 Uhr in der Buchhandlung Drachenwinkel in Dillingen/Saar vergeben und von dort aus die Preisverleihung live ins Internet streamen. Ursprünglich hätten die Gewinner*innen in den drei Kategorien Bestes Buch, Bestes Debüt und Bester Independent-Titel auf der Leseinsel der Leipziger Buchmesse bekannt gegeben werden sollen, teilen die Veranstalter mit. Seit Oktober konnten Titel eingereicht werden.

Nach der Buchmessen-Absage war eine Alternative gefragt; „Wir bedauern sehr, dass wir den Seraph 2022 nicht wie ursprünglich geplant in Leipzig verleihen können“, sagt die erste Vorsitzende des Vereins, Natalja Schmidt. „Aber wir sind froh, mit der auf Phantastik spezialisierten Buchhandlung Drachenwinkel eine gute und passende Alternative gefunden zu haben, um den Seraph 2022 in einem stimmungsvollen Rahmen zu vergeben.”

Schon in den vergangenen Jahren konnte die Phantastische Akademie Erfahrungen mit Livestreams der Seraph-Verleihung sammeln: Bereits zweimal übertrug der Verein die Vergabe aufgrund der pandemischen Lage online, 2021 zum zehnjährigen Jubiläum des Literaturpreises aus der Kongresshalle am Zoo im Rahmen des Online-Festes „Leipzig liest extra“. Auch im Drachenwinkel sollen ein buntes Rahmenprogramm und Lesungen die Preisverleihung begleiten. Den genauen Ablauf und die weiteren Zeiten will die Akademie zeitnah veröffentlichen.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie war es der Phantastischen Akademie in diesem Jahr möglich, die Preisgelder in allen drei Kategorien zu erhöhen. Ausnahmsweise ist 2022 das Beste Debüt mit 3000 statt 2000 Euro dotiert, die Preisträger*innen des Besten Independent-Titels und des Besten Buches können sich über jeweils 1500 statt 1000 Euro freuen.

