Generationenwechsel beim Berner Haupt Verlag

Der Schweizer Sachbuchverlag Haupt mit seinen Schwerpunkten Natur, Gestaltung sowie Kultur und Wirtschaft nimmt einen Generationenwechsel vor: Das in Bern beheimatete Unternehmen für „schöne Bücher“ (Eigenbeschreibung) wird ab Juli von Patrizia Haupt (36) geführt. Sie übernimmt den Posten der Geschäftsleitung von ihrem Vater Matthias Haupt.

Das 116-jährige Unternehmen Haupt beschäftigt am Berner Falkenplatz in Buchhandlung und Verlag 25

Mitarbeitende und ist nach wie vor in Familienbesitz. Patrizia Haupt führt den Haupt Verlag zukünftig als

Vorsitzende einer dreiköpfigen Geschäftsleitung, der weiterhin Irene Pulfer (Finanzen, IT, Personal) und Frank Heins (Marketing, Vertrieb, Buchhandlung) angehören.

Die neue Geschäftsleiterin Patrizia Haupt studierte Betriebswirtschaft an der Universität Bern und Fribourg. Nach Stationen in der IT-Branche und im Gestalten Verlag, Berlin, begann sie 2016 im elterlichen Unternehmen. Zunächst für das E-Publishing zuständig, übernahm sie 2019 die Geschäftsleitung Programm. Sie möchte zukünftig entsprechend Schwerpunkte setzen: „Digital und Print sind keine Widersprüche. Haupt soll weiterhin für das hochwertige, gut gestaltete Buch stehen. Ich freue mich aber auch darauf, die Digitalisierung ausgewählter Inhalte in Form von Apps und E-Books weiter voranzutreiben.“