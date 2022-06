Pixar erweitert »Toy Story«-Franchise mit »Lightyear«

Bücher und Autoren

Mit „Lightyear“ kommt am 16. Juni ein neuer Film aus dem „Toy Story“-Universum in die Kinos. Zum Hintergrund:

1995 haben die Pixar Animation Studios den ersten „Toy Story“-Film herausgebracht. Dieser bildete nicht nur der Start einer Reihe, sondern war auch der erste vollständig animierte Kinofilm. Die Trilogie entwickelte sich schnell zum Erfolg und fehlt heute inklusive diverser Spielzeuge in kaum einem Kinderzimmer.

Nachdem 2019 dann ein 4. Teil in die Kinos kam, erweitern Pixar und Disney nun das Franchise und veröffentlichen mit „Lightyear“ einen Spin-off-Film. Es ist die Ursprungsgeschichte des fiktiven Astronauten, von dem die Actionfigur Buzz Lightyear aus den Hauptfilmen inspiriert wurde. Es handelt sich damit quasi um einen Film im Film, den die „Toy Story“-Charaktere gucken. Darin will der junge Buzz gemeinsam mit der neunmalklugen Roboter-Katze Sox und seiner tollpatschigen Crew das Weltall mit dem Space Shuttle erkunden. Es geht jedoch einiges schief, sodass die Truppe auf einem fremden Planeten strandet. Um von dort wieder wegzukommen, setzt Buzz einige Hebel in Bewegung. Doch leider gibt es immer wieder neue Überraschungen, die seine Mission gefährden.

Bücher zu den Teilen der „Toy Story“-Reihe sind bei Parragon, Dorling Kindersley und Nelson erschienen. Das „Buzz Lightyear: Buch zum Film“ liegt ab Ende Juli bei Carlsen vor. Leser sollen damit die Abenteuer der chaotischen Weltall-Crew um Buzz immer und immer wieder erleben können.