Galeria Karstadt Kaufhof schließt 6 Filialen weniger

Handel

Die angeschlagene Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof will weniger Filialen schließen als geplant. Geschäftsführung und Betriebsrat gaben am Freitag (17. Juli) bekannt, dass die Warenhäuser an den folgenden Standorten erhalten bleiben:

Berlin-Lichtenberg (Ringcenter, Kaufhof)

Bielefeld (Karstadt)

Hamburg (Alstertal-Einkaufszentrum, Kaufhof)

Leonberg (Karstadt)

Nürnberg-Langwasser (Karstadt)

Singen (Karstadt)

In Verhandlungen mit den Vermietern sei es gelungen, das Aus doch noch abzuwenden. Damit seien gut 500 weitere Arbeitsplätze gerettet. Die Zahl der von der Schließung bedrohten Filialen sinkt von ursprünglich 62 auf 50.

6 Filialen galten bereits als gerettet:

Dortmund (Karstadt)

Goslar (Karstadt)

Nürnberg (Lorenzkirche, Karstadt)

Potsdam (Karstadt)

Chemnitz (Kaufhof)

Leverkusen (Kaufhof)

6 weitere Filialen sollen nicht sofort geschlossen werden, sondern erst nach dem Weihnachts- und Umtauschgeschäft Ende Januar 2021: