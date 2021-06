Streaming-Dienst Legimi tritt in die Kindle-Welt ein

E-Book

Weil Amazons E-Reader Kindle das auf anderen Geräten gängige E-Book-Format Epub nicht unterstützt und auf Formate wie KF8 und Mobi setzt, gilt die Kindle-Welt als „geschlossenes System“. In das steigt jetzt Legimi ein, der polnische Streaming-Dienst für E-Books und Hörbücher, der seit 2016 auch in Deutschland aktiv ist. Etwa 60.000 der insgesamt 160.000 verfügbaren E-Book-Titel aus dem Legimi-Sortiment seien im Format Mobi verfügbar, wenn auch mit kleineren Darstellungs-Unterschieden, so Deutschland-­Manager Philipp Ortmaier. Für KF8 arbeite man zudem an einer Lösung.

10 E-Book-Titel können im Legimi-Abo im Monat über das weit verbreitete Amazon-Gerät gelesen werden. Dazu muss der Nutzer die Legimi-App auf seinen PC herunterladen, mit dem Abo synchronisieren und einmal im Monat mit dem Kindle verbinden. In Polen bietet Legimi diese Funktion bereits seit einigen Jahren an und sie werde gut angenommen, begründet Ortmaier den Roll-out.

Für Hörbücher ist eine Erweiterung dieser Art derzeit nicht geplant.