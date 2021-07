Kathrin Betka steigt bei HarperCollins auf

Personalia, Verlage

Kathrin Betka übernimmt zum 1. Juli 2021 die Leitung der Marketingabteilung der in Hamburg ansässigen Verlagsgruppe HarperCollins. Sie tritt die Nachfolge von Andrea Luck an, die im vergangenen Jahr zu Rowohlt wechselte.

Nach der Ausbildung zur Sortimentsbuchhändlerin bei der Thalia Universitätsbuchhandlung und ihrem Studium der Verlagswirtschaft an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig absolvierte Betka ein Volontariat beim Carlsen Verlag und ist seit 2018 in der Marketingabteilung der Verlagsgruppe HarperCollins tätig. Dort verantwortete sie als Marketingmanagerin zuletzt unter anderem den Auf- und Ausbau des Kinderbuchbereichs mit den Verlagen Dragonfly und Schneiderbuch und ist Teil des fünfköpfigen Teams, das den 2020 gegründeten Ecco Verlag leitet.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Kathrin Betka die ideale Kandidatin aus den eigenen Reihen für diese herausgehobene Führungsposition gefunden haben“, kommentiert Verleger Jürgen Welte.