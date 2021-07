Rossmanns neuer »Oktopus«-Klimathriller erscheint im Oktober

Bücher und Autoren

Der Drogerie-Unternehmer und Sachbuchautor Dirk Rossmann landete mit „Der neunte Arm des Oktopus“ einen Bestseller, der es bis auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik schaffte und ein halbes Jahr in den Top 10 rangierte. Jetzt legt Rossmann mit „Der Zorn des Oktopus“ nach.

Der zweite Thriller des Bestsellerautors erscheint am 18. Oktober bei der Verlagsgruppe Bastei Lübbe, an der Rossmann auch mit Aktienanteilen beteiligt ist (über die Rossmann Beteiligungs GmbH).

„Dirk Rossmann hat eine Mission und will einer großen Leserschaft auch in seinem neuen Buch die Augen für die dringlichsten Probleme unserer Zeit öffnen“, heißt es in der Ankündigung des Verlags. Zum Inhalt: Zwar sollen einige der handelnden Personen des ersten Buches erneut auftreten, aber der zweite Roman sei unabhängig vom ersten „Oktopus“ zu lesen.

Auch im zweiten Buch geht es Rossmann wieder um eine politische Botschaft: „Der Oktopus steht sinnbildlich für alle Lebewesen, die sich nicht selbst gegen den dramatischen Klimawandel zur Wehr setzen können. Im ‚Zorn des Oktopus‘ spitzt sich die Dramatik zu.“

Zur Seite steht ihm bei seinem zweiten Roman Ralf Hoppe als Co-Autor. Hoppe war viele Jahre als Journalist tätig, schrieb Bücher und hat als Hörbuchsprecher dem Audiobuch von „Der neunte Arm des Oktopus“ seine Stimme verliehen. Er wird auch das zweite Buch einsprechen.

„Wir freuen uns über das Vertrauen seitens Dirk Rossmann, uns auch seinen zweiten Thriller anzuvertrauen, und dass wir die Erfolgsgeschichte gemeinsam fortsetzen können“, kommentiert Lübbe-Programmvorstand Simon Decot.

Vor seinem Erfolg in der Belletristik erreichte Rossmann bereits mit seiner 2018 erschienenen Autobiografie „… dann bin ich auf den Baum geklettert!“ den Spitzenplatz der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch.