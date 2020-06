»Ein notwendiger Befreiungsschlag«

Einzelhandel, Handel

Im Interview mit der „Stuttgarter Zeitung“ analysiert der Handelsexperte Norbert Wittmann die Schließung von 62 Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen – und zeigt Grenzen und Perspektiven des Warenhaus-Konzeptes auf.

Witt­mann ist Mit­grün­der der Gruppe Nym­phen­burg (Mün­chen), einer Be­ra­tungs­firma, die sich auf Neu­ro­mar­ke­ting spe­zia­li­siert hat und er­forscht, wie sich Kon­su­men­ten ver­hal­ten. Die Schließungen bei der Wa­ren­haus­kette Ga­le­ria Kar­stadt Kauf­hof bewertet er als einen „bit­te­ren, aber not­wen­di­gen Be­frei­ungs­schlag“, der ab­seh­bar gewesen sei.

Viele der Stand­orte seien zwar durch­aus at­trak­tiv und in tol­len La­gen, aber das Beispiel München zeige, dass man „nicht auf engs­tem Raum sechs ähn­li­che Kauf­häu­ser braucht“. Sein Lösungsvorschlag für die Umstrukturierung: „Wir brau­chen eine Dif­fe­ren­zie­rung – das kann die Kon­zen­tra­tion auf Luxus sein. Aber auch En­ter­tain­ment, eine re­gio­nale Ver­an­ke­rung etwa über Ak­tio­nen oder eine Be­tei­li­gung am Stadt­ma­ra­thon sind Dif­fe­ren­zie­rungs­mög­lich­kei­ten. Das Haus muss zu einer In­sti­tu­tion wer­den.“ An­de­ren Un­ter­neh­men sei es be­reits ge­lun­gen, einen Teil der Um­sätze ins In­ter­net zu ver­la­gern – auch das könne ein Weg sein.

Zur Frage, ob sich das Wa­ren­haus-Konzept überlebt hat, meint Witmann: „Frü­her waren Kauf­häu­ser ver­gleichs­weise güns­tige An­bie­ter. Das ist heute in Zei­ten von Dis­coun­tern und so ge­nann­ten Ca­te­gory Kil­lern, die ein rie­si­ges Sor­ti­ment in be­stimm­ten Wa­ren­grup­pen haben wie etwa Elek­tro­nik­fach­märkte oder Spe­zia­lis­ten für Ba­by­be­darf, nicht mehr der Fall.“ Auch das Argument der Einkaufsatmosphäre lässt er nicht gelten, denn dazu brauche man nicht ins Kauf­haus, meint er mit Verweis auf Mo­de­dis­coun­ter wie Zara oder Mango, die es geschafft hätten, ihre Waren in einem hoch­wer­ti­gen Am­biente preis­güns­tig an­zu­bie­ten.

Und schließlich sei das Warenhaus-Konzept mit dem Prinzip „tau­send­fach alles unter einem Dach“ spä­tes­tens durch An­bie­ter wie Ama­zon ob­so­let: „Zum Ver­gleich: Eine durch­schnitt­li­che Buch­hand­lung hat 8000 oder 10.000 Bü­cher vor­rä­tig, Ama­zon bie­tet al­lein zirka 1,6 Mil­lio­nen deutsch­spra­chige Bü­cher. Auf­grund von Kun­den­be­fra­gun­gen wis­sen wir, dass Kauf­häu­ser stark bei jun­gen Leu­ten ver­lo­ren ha­ben. Die gehen lie­ber in eine Bou­tique, ins Fach­ge­schäft oder kau­fen im In­ter­net.“

