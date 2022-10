Doppelspitze führt das Digitalteam der Büchergilde Gutenberg

Personalia

Marie-Theres Stickel und Sophia Marie Naas übernehmen zum 1. November 2022 die Leitung des Digitalteams der Büchergilde Gutenberg. Sie treten die Nachfolge von Ingmar Weber an. Gemeinsam mit ihrem Team verantworten die beiden die Bereiche Online-Marketing und -Vertrieb sowie die interne digitale Prozessoptimierung der Buchgemeinschaft.

Stickel studierte Anglistik, Romanistik, Germanistik sowie BWL mit Fokus auf crossmedialer Leseforschung. 2020 absolvierte sie ihr Volontariat bei der Büchergilde und hat seit 2021 eine Doppelstelle im Lektorat und Digitalmarketing der Buchgemeinschaft inne. Im Digitalteam verantwortet sie zukünftig die Online-Kommunikation sowie das Content Marketing der Büchergilde.

Naas studierte Online-Journalismus und Leadership in the Creative Industries (M.A.). Sie ist seit 2017 bei der Büchergilde und betreute 2018 eine umfassende EDV-Umstellung im Verlag. Seitdem arbeitet sie an der fortlaufenden Optimierung der digitalen Prozesse. Im Bereich des Online-Marketings verantwortet sie die technischen Komponenten. Aktuell leitet sie außerdem das Projekt zum Relaunch der Büchergilde-Webseite, der für 2023 geplant ist.

Alexander Elspas, Geschäftsführer der Büchergilde Gutenberg, freut sich über die neue hauseigene Doppelspitze: „Besser hätten wir es nicht treffen können – mit ihrer Expertise und Fachkenntnis stellen Frau Naas und Frau Stickel unser Digitalteam für die Zukunft auf. Ich schätze die hervorragende abteilungsübergreifende Kompetenz der Kolleginnen.“

Die Büchergilde Gutenberg bietet ihren über 60.000 Mitgliedern ein Sortiment mit mehr als 1.000 lieferbaren Artikeln, die im Direktversand und über 100 Partnerbuchhandlungen vertrieben werden. Ergänzt wird das Buchprogramm durch eine Auswahl an Hörbüchern, Filmen, Musik, Kunstgrafiken und Geschenkartikeln.