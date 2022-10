Jessica Höhne verantwortet DACH-Geschäft von Bookwire

Digital, Personalia

Wechsel im Führungsteam von Digitaldienstleister Bookwire: Astrid Böhmisch, General Manager DACH bei Bookwire, verlässt auf eigenen Wunsch das Unternehmen. Jessica Höhne übernimmt ab Mitte November 2022 diese Position und verantwortet damit das Bookwire-Geschäft in den Märkten Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Böhmisch verabschiedet sich zum 31. Oktober. Während ihrer Zeit bei Bookwire habe sie „maßgeblich den Aufbau und den dynamischen Weg des Unternehmens mitgestaltet und den kontinuierlichen Ausbau und auch Umbau der Organisation des Kundenservice bei Bookwire vorangetrieben“, heißt es in einer Pressemeldung. „Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit bedanken. Nach zwei spannenden und abwechslungsreichen Jahren bei Bookwire freue ich mich auf die neuen beruflichen Herausforderungen, die mich erwarten”, erklärt Böhmisch.

„Astrid Böhmisch hat insbesondere in der Neustrukturierung unserer internen Organisation sowie der Integration neuer Kunden aus unseren vergangenen Zukäufen starke Arbeit abgeliefert und das Unternehmen Bookwire weiterentwickelt“, wird John Ruhrmann, Managing Director und Mitgrünnder von Bookwire, zitiert.

Die Staffelübergabe soll schnell erfolgen: Höhne übernimmt ab dem 14. November 2022 die Position des General Manager DACH im Bookwire-Hauptquartier in Frankfurt. Sie war seit 2016 bei BNP Paribas Personal Finance in Madrid als Digital Transformation and Marketing Director tätig und verfügt zudem über langjährige branchenübergreifende und internationale Erfahrung in der Digitalisierung der Verlagsbranche: Vor ihrer Zeit bei BNP Paribas Personal Finance war Höhne u.a. als Strategic Content and User Experience Manager bei Planeta und Digital Manager bei Bertelsmann in Barcelona tätig.

Als General Manager DACH leitet Höhne u.a. das „Publisher Relations & Services Team“ sowie Marketing und Produktion der Bookwire Regionen DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) und berichtet direkt an Ruhrmann.