Bookwire baut globales Audio-Team aus

Das Frankfurter Publishing-Technologie und Distributionsunternehmen Bookwire richtet sein globales Audio-Team weiter neu aus, nachdem schon im Sommer 2022 erste Personalien eingestielt wurden.

Seit Januar 2023 verantwortet Videl Bar-Kar als neu ernannter Vice President Audio Bookwires weltweites Audiogeschäft und berichtet an den Managing Director & Co-Founder, John Ruhrmann. Bar-Kar ist seit 2018 bei Bookwire und leitete zuletzt als Global Head of Audio das internationale digitale Audio-Geschäft. Zuvor war er u. a. als Audio Publisher bei Penguin Random House UK sowie als Verlags- und Autorenberater tätig.

Bar-Kar leitet nun ein Team von Audio-Experten in den Bereichen Produktion, Vertrieb und Marketing. Das Team besteht aus drei neu aufgestellten Personalien:

Florian Ritter verantwortet als Audio Marketing Manager International die führende Marketing-Zusammenarbeit mit Labels, Verlagen und Shops.

Matthäus Cygan tritt als Head of International Audio Akquisition insbesondere für die Neukundenanbindung im internationalen Bereich an. Seine bisherigen Stationen im Bereich Audio umfassen Führungspositionen in der Geschäftsentwicklung bei Penguin Random House Deutschland und der Frankfurter Buchmesse.

Solveij Krause übernimmt als International Audio Business Development Manager / Global WAY Lead die leitende Rolle für den preisgekrönten Audio-Produktionsservice "WAY" von Bookwire.

Unterstützt wird das Bookwire-Quartett um Bar-Kar von den Audio-Experten in den regionalen Märkten. In den Bookwire Märkten DACH berichtet Christian Kessler (Head of Audio DACH) an Bar-Kar. Für den spanischen Markt ist Giulia lo Monaco (Audio Manager Spain) im Bookwire Büro Barcelona verantwortlich. Anne-Laure Gonet (Country Manager France) leitet das Audio-Team in Paris, welches jüngst durch einen erfolgreichen Vertragsabschluss mit dem Medienunternehmen Banijay auf sich aufmerksam machen konnte. Im wichtigen Bookwire-Markt Brasilien ist Antonia Hermida (Head of Audio Brasil) verantwortlich und vervollständigt die neue Bookwire Audio Matrix.

„In enger Zusammenarbeit mit unseren Verlags-, Label- und Shop-Partnern haben wir das stetig wachsende Hörbuchgeschäft in den letzten Jahren erfolgreich weiterentwickelt. Angesichts des ununterbrochenen globalen Audio-Trends hat sich Bookwire neu organisiert, um den wachsenden Herausforderungen des digitalen Audio-Geschäfts optimal gerecht zu werden. Durch unsere lokalen Audio-Experten, die stark in ihren Regionen verankert sind, und durch unsere global erfolgreichen Plattform-Handelspartner bieten wir unseren Kunden stets den besten Service und die besten Technologielösungen”, erklärt John Ruhrmann.

„Der Audio-Markt ist das schnellst wachsende Segment in der Verlagsbranche und ich bin begeistert, die intensivierten Bemühungen von Bookwire leiten zu können, um den Kunden die besten Lösungen am Markt anzubieten. Wir sind bereit, das Audio-Geschäft jedes Verlags auf ein neues Level zu bringen und zu fördern. Ich freue mich darauf, mit meinem Team von Experten aus verschiedenen Märkten zusammenzuarbeiten”, so Bar-Kar.