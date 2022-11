John Ruhrmann: »Audiomarkt wird weiter wachsen«

Die Interessengruppe Hörbuch des Börsenvereins hat Bookwire-Geschäftsführer John Ruhrmann zum „Hörbuchmensch des Jahres“ ernannt. Mit der Auszeichnung will die IG eine Person ehren, die sich im Besonderen für das Medium Hörbuch auf dem deutschsprachigen Markt einsetzt – sei es im Buchhandel, in der Außendarstellung, im Vertrieb oder in der Presse. Ruhrmann schaffe es, auch „sperrige Themen“ zu vermitteln, heißt es in der Laudatio. Im Interview spricht er über Innovationen und Entwicklungen auf dem Hörbuchmarkt.

Sie setzen auf neue Technologien wie etwa NFTs und Text to Speech. Wo sehen Sie das größte Potenzial für die Hörbuchbranche?

NFTs und Text to Speech sind als Erweiterungen verlaglicher Möglichkeiten zu verstehen. Der Audiomarkt wird weiter wachsen, da viele Bücher auch Hörbuchausgaben erhalten werden. Unsere Vermutung ist, dass neben menschlichen Stimmen auch künstliche Stimmen eine zunehmende Rolle spielen werden, allerdings weniger in fiktionalen Werken.