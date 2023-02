Streit um russische Bücher in der Ukraine

Bücher und Autoren

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat viele Fronten. Eine davon zieht sich auf kultureller Ebene durch ukrainische Bibliotheken. Im Versuch, sich der russischen Angreifer zu entledigen, setzt das Land dort auf literarische Distanzierung.

Bis Ende November 2022 habe die Ukraine rund 19 Mio Bücher aus ihren Bibliotheken verbannt, berichtet u.a. der SPIEGEL. Es handele sich bei den Büchern sowohl um solche aus der früheren Sowjetunion als auch einfach um Bücher in russischer Sprache.

Darüber hinaus sei eine „Empfehlung“ ausgesprochen worden, auch Bücher solcher Autorinnen und Autoren zu vernichten, die den Angriff Russlands unterstützten, heißt es weiter.

Schon seit 2014 entfernt

Das aktuelle Handeln ist zwar durch den Angriffskrieg Russlands seit 2022 motivert, geht aber schon viel weiter zurück. Bereits seit 2014, als Russland die Krim annektierte und im Donbas einmarschierte, gab es Proteste dieser Art. Dazu erschien auf buchreport.de bereits 2022 ein Auszug aus einem Text, den Ed Nawotka für das US-Branchenmagazin „Publishers Weekly“ recherchiert hatte.

Für Filme aus Russland sei künftig eine Freigabe vorgesehen, dabei soll kontrolliert werden, „ob sie der nationalen Gesetzgebung entsprechen“, teilte die staatliche Kinoagentur in Kiew mit. Auf dem Buchmarkt wolle die Ukraine eine Quote, um einheimische Bücher gegen das Übergewicht ausländischer, vor allem russischer Literatur zu schützen, sagte Vizeregierungschef Alexander Sytsch von der nationalistischen Partei Swoboda. So stand es schon vor Jahren im SPIEGEL.

2016 hätten sich die Proteste bereits zugespitzt, heißt es an gleicher Stelle. Ein vom damaligen Staatschef Petro Poroschenko erlassenes Gesetz verbot damals prorussische Bücher in der Ukraine. Darunter fielen sämtliche Werke, die nach Ansicht der ukrainischen Behörden Russland und seine Führung verherrlichen, antiukrainisch seien oder „totalitäre Ansichten“ verträten. Ebenfalls untersagt seien Bücher, in denen zum Staatsstreich in der Ukraine, zum Krieg oder zum Rassenhass aufgerufen werde.