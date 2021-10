Michael Kusche ist neuer Leiter Produktion bei der Büchergilde Gutenberg

Personalia

Michael Kusche (52) hat zum 1. September die Produktionsleitung der Büchergilde Gutenberg übernommen. Mit dem Neuzugang verstärkt die Büchergilde ihre Manpower nach eigener Angabe auch in Richtung Geschäftsfeldentwicklung.

Die Schwerpunkte von Michael Kusche in seiner neu geschaffenen Position bei der Buchgemeinschaft sollen vor allem in den Bereichen Einkauf, Prozessoptimierung, Workflow und in kaufmännischen Aufgaben liegen. Zuletzt leitete der gelernte Schriftsetzer und „frischgebackene“ Medien- und Verlagsmanager für viele Jahre die Herstellung des Reclam Verlags. Ein Fokus lag auch hier bereits in der Optimierung von Prozessen. Zuvor war er in verschiedenen Leitungspositionen u.a beim Frech Verlag und bei Langenscheidt tätig. Nach wie vor unterrichtet Kusche außerdem Herstellung an der Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule.

Der Neuzugang ermögliche nicht zuletzt, die Bereiche „Originalausgaben“ und „Non-Book“ weiter auszubauen, erklärt Verleger Alexander Elspas. „Und wir werden durch Michael Kusche den Kontakt zu unseren Dienstleistern und Produzenten intensivieren und die Zusammenarbeit ausweiten können“.

Die Buchgestaltung, die Arbeit mit Illustratorinnen und Illustratoren und die Nachwuchsförderung werden weiterhin von Cosima Schneider betreut, die seit beinahe 10 Jahren bei der Büchergilde arbeitet.

Die Büchergilde Gutenberg wurde 1924 ins Leben gerufen und bezeichnet ich als Deutschlands einzige literarische Buchgemeinschaft. Die Bücher werden exklusiv für ihre Mitglieder produziert. Seit 2015 ist die Büchergilde Genossenschaft.