Beschaffung als strategische Managementanforderung

Markus Wilhelm ist Geschäftsführender Gesellschafter der Publishing Consultant GmbH in München. Nach Stationen in namhaften Verlagen gründete er das Unternehmen 2013. Die Schwerpunkte von Wilhelm sind neben Innovations-, Reorganisations- und Digitalisierungsprojekten die Themen Einkauf, Kostenoptimierung sowie In- und Outsourcing. Neben der Strategie- und Geschäftsmodellentwicklung begleitet Wilhelm Unternehmen auch als Interim-Manager und im Changemanagement im Kontext der Digitalisierung und Einführung agiler Geschäftsprozesse.