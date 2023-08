Die Dynamik der Größten

2020, das erste Corona-Pandemiejahr, hatte auch bei den weltgrößten Buchverlagen Spuren hinterlassen. Davon hat sich die Gruppe der Branchenriesen aber gut erholt: Das zeigt die jährliche Erhebung „Global 50“, das Ranking der weltgrößten Buchkonzerne, bei dem buchreport Medienpartner für den deutschsprachigen Raum ist (s. Kasten unten).

Nach dem Wachstumsknick 2020 hat der Gesamtumsatz der Top 50 das zweite Mal in Folge deutlich zugelegt. 2021 hatten die 50 Größten noch gut 59 Mrd Euro erwirtschaftet, jetzt addieren sich die 2022er-Umsätze auf fast 63 Mrd Euro. In diesem Jahresvergleich ergeben sich allerdings Unschärfen durch Wechselkurseffekte in der Umrechnung der Originalwährungen in den hier für die Übersicht angewendeten Euro.